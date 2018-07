Balbuena divide méritos com Jadson e evita euforia no Corinthians

Autor do gol que garantiu mais um resultado positivo do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o zagueiro Balbuena preferiu dividir os méritos do belo gol marcado de cabeça, com o meia Jadson, autor da cobrança de escanteio que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro.

"Foi uma boa bola do Jadson. Eu fui no segundo pau e a bola foi certinha. Nesse tipo de lance é só empurrar a bola, mas 70% dos méritos são do Jadson. O jogo estava muito difícil e o Cruzeiro se fecha bem", comentou o defensor.

Apesar da alegria pelo gol marcado, o paraguaio pede cautela e mantém o discurso de pés no chão. "Nosso elenco é forte e temos que manter a pegada, mas não conseguimos nada ainda. O torneio está começando, mas temos que seguir nesta linha", analisou.

Para o companheiro de zaga,Pablo, o resultado precisa ser comemorado pelo fato do time adversário ser qualificado. "O Cruzeiro tem um time muito qualificado e que vai lutar pela ponta da tabela. Sabíamos que ia ser um jogo difícil e fomos felizes pelo resultado".

O Corinthians garantiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 19 pontos. No total, são 20 jogos invictos do time comandado por Fábio Carille, que ganhará reforços para encarar o Coritiba, domingo, às 11h, em Curitiba. O lateral-direito Fagner e o meia Rodriguinho deve reforçar a equipe após defenderem a seleção brasileira.