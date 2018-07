Balbuena é chamado para Copa América pelo Paraguai

O técnico argentino Ramón Díaz confirmou nesta segunda-feira os 23 jogadores que representarão o Paraguai na Copa América Centenário deste ano, nos Estados Unidos. Entre os atletas que atuam no Brasil, somente o corintiano Balbuena estará na competição em junho. Os atacantes Ángel Romero, também do Corinthians, e Lucas Barrios, do Palmeiras, ficaram de fora.

A convocação é uma má notícia para o Corinthians, que perderá o zagueiro por pelo menos cinco rodadas do Campeonato Brasileiro. Na pior das hipóteses, este número pode chegar a nove. Balbuena vem sendo reserva, mas é um nome bastante utilizado por Tite e pode ser opção para a vaga de Yago, que vem sendo criticado pela torcida. Ao menos, ele será o único desfalque corintiano causado pela seleção paraguaia. Romero até esteve na lista de 39 jogadores pré-convocados no fim do mês passado, mas acabou cortado. Assim como Barrios, ausência mais surpreendente nesta lista final, já que era constantemente chamado por Ramón Díaz.

Outro velho conhecido do torcedor brasileiro que estará na Copa América é o lateral-esquerdo Miguel Samudio, ex-Cruzeiro. O lateral Iván Piris, ex-São Paulo, e os meio-campistas Victor Cáceres, ex-Flamengo, e William Mendieta, ex-Palmeiras, estavam na pré-lista mas também acabaram cortados.

Algoz do Brasil nas últimas duas Copas Américas, em 2011 e 2015, o Paraguai está no Grupo A da edição deste ano nos Estados Unidos, ao lado de Colômbia, Costa Rica e Colômbia. O paraguaios estreiam no dia 4 de junho contra os costa-riquenhos, no Florida Citrus Bowl, em Orlando.

Confira a lista final do Paraguai para a Copa América:

Goleiros: Justo Villar (Colo Colo), Antony Silva (Cerro Porteño) e Diego Barreto (Olimpia).

Defensores: Paulo Da Silva (Toluca-MEX), Gustavo Gómez (Lanús), Pablo Aguilar (América do México), Fabián Balbuena (Corinthians), Bruno Valdez (Cerro Porteño), Miguel Samudio (América do México) e Blas Riveros (Olimpia).

Meio-campistas: Óscar Romero (Racing), Néstor Ortigoza (San Lorenzo), Celso Ortiz (AZ Alkmaar-HOL), Rodrigo Rojas (Cerro Porteño), Robert Piris (Olimpia) e Miguel Almirón (Lanús).

Atacantes: Roque Santa Cruz (Málaga-ESP), Nelson Haedo Valdez (Seattle Sounders-EUA), Edgar Benítez (Querétaro-MEX), Derlis González (Dínamo de Kiev), Jorge Benítez (Cruz Azul-MEX), Darío Lezcano (Ingolstadt-ALE) e Juan Iturbe (Bournemouth-ING).