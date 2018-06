Balbuena e Romero podem desfalcar o Corinthians por dois jogos

O Corinthians pode perder Balbuena e Romero por dois jogos antes da paralisação para a Copa do Mundo. Ambos devem ser convocados para defender a seleção paraguaia em amistoso contra o Japão, que será realizado dia 12 de junho.

O técnico Gustavo Morinigo vai convocar a seleção na quarta-feira e os dois corintianos são presenças praticamente asseguradas para a partida que será realizada em Innsbruck, na Áustria. Caso sejam chamados, os dois não poderão enfrentar o Vitória e Bahia, dia 9 e 13 de junho, respectivamente.

Vale lembrar que Carille já não poderá contar com o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner, ambos convocados por Tite para a disputa do Mundial.

Preocupado com o desgaste do elenco, Carille tem poupado alguns jogadores diante da sequência de partidas. O treinador já avisou que o atacante Pedrinho, por exemplo, deverá jogar contra o Millonarios, nesta quinta-feira, pela Libertadores, mas depois será preservado diante do Internacional.