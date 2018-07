Balbuena e Romero treinam entre os titulares e reforçam Corinthians no clássico

O Corinthians terá dois importantes reforços para o clássico deste domingo diante do São Paulo, no Itaquerão. O zagueiro Balbuena e o atacante Romero treinaram entre os titulares neste sábado e estão confirmados para a partida, que será válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Balbuena se recuperou de lesão muscular na coxa direita que o tirou de três partidas corintianas. Ele já havia participado dos últimos treinos, mas somente neste sábado veio a confirmação de que será mesmo titular. O paraguaio volta na vaga de Pedro Henrique, que vinha o substituindo.

Já Romero se reapresentou neste sábado após defender a seleção paraguaia na quinta-feira, em amistoso contra o Peru, e já trabalhou entre os titulares. Homem de confiança de Fábio Carille, ele recupera a vaga de Clayson, que o substituiu bem e foi um dos destaques da goleada de quarta-feira contra o Vasco.

Carille cobrou bastante o posicionamento dos jogadores em jogadas de bola parada neste sábado. Apesar do retorno de Balbuena e Romero, ele segue sem poder contar com o lateral-direito Fagner e o meia Rodriguinho, que estão com a seleção brasileira. Paulo Roberto e Marquinhos Gabriel seguem como titulares.

Sem mistério, Carille levará o Corinthians a campo para o clássico com: Cássio; Paulo Roberto, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Jadson e Romero; Jô.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter

Zagueiros: Pablo, Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos

Laterais: Guilherme Arana e Moisés

Volantes: Gabriel, Maycon, Paulo Roberto, Fellipe Bastos

Meias: Jadson, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Pedrinho, Camacho e Rodrigo Figueiredo

Atacantes: Jô, Romero, Clayton, Clayson e Kazim