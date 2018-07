Balbuena 'escala' Corinthians na NBA e decisão divide jogadores

Fãs da NBA, Gabriel e Balbuena estão em lados opostos. Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, times preferidos do zagueiro e do volante, respectivamente, se enfrentam na decisão da liga americana de basquete. Aproveitando a boa fase, o defensor brincou e comparou o elenco do Corinthians com os astros do basquete.

“Curry é o Jadson, armador, e Durant é o Jô”, comparou o zagueiro, citando os dois maiores destaques do Golden State. Ele ainda lembrou de outros jogadores, que não gozam de tanto talento, para brincar sobre sua qualidade e a do companheiro Romero.

"Eu e o Romero somos o Pachulia, mais fraco", disse, sorrindo em seguida. Zaza Pachulia, pivô giorgiano, é um dos atletas que não figura entre os principais talentos do Warriors. "Tem ainda o Pablo, que é o Iguodala, mais físico", completou.

Quando o assunto é sobre quem seria o Lebron James do Corinthians, Balbuena e Gabriel se esquivam. "LeBron já é mais complicado. Ele é o melhor da história", disse o volante, torcedor do Cavaliers, junto com o atacante Kazim.

"Vou torcer para o Cavs ganhar, mas o Balbu (Balbuena) está torcendo contra. A pressão está sobre nós, são três partidas para ganhar uma", disse o volante, como um bom analista. "O nosso conjunto é melhor", completou.

O 'rachado' elenco corintiano acompanhará a decisão da NBA a partir das 22h, em Oakland. A decisão está 3 a 1 para o Golden State, que se vencer nesta segunda-feira, garante o título.