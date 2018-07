Balbuena garante Corinthians na Libertadores do ano que vem

Com o Corinthians na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, o zagueiro Balbuena garante que a equipe estará entre os seis primeiros colocados e conseguirá a classificação para a Copa Libertadores do ano que vem. Para reforçar a confiança, o defensor lembrou a força da torcida.

"Sei que essa paixão que o corintiano tem é única. Não só eu que falo, muitas pessoas também falaram para mim da paixão desta torcida. É importante para o jogador sentir esse apoio tanto nas vitórias quanto nas derrotas. É importante a gente se sentir, como diz em espanhol, 'bancado' e sentir apoiado sempre. Isso dá uma motivação extra", comentou o paraguaio.

A confiança em ver o Corinthians na Libertadores do ano que vem é tão grande, que Balbuena até desafiou um repórter durante evento na loja oficial do clube, na Mooca, na noite da última quinta-feira. "Vai classificar, sim. Você duvida?", questionou o jornalista.

O Corinthians tem mais três jogos em casa neste Brasileiro. Enfrenta a Chapecoense dia 29, pela 33ª rodada, depois encara o Internacional, dia 20/11, pela 36ª rodada e se despede da Arena Corinthians no dia 27/11, quando enfrentará o Atlético-PR, pela 37ª rodada.