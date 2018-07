Balbuena pode ficar com vaga de Yago

O zagueiro paraguaio Balbueba deve ganhar uma chance no time titular do Corinthians na partida contra o Nacional, quarta-feira, pela Copa Libertadores. Isso porque Yago, dono da posição, corre o risco de ser punido provisoriamente nesta segunda-feira após resultado da contra prova do exame antidoping.

Se resultado der positivo, Yago fica suspenso por 30 dias até ser julgado pelo TJD-SP. Balbueba afirmou que está preparado, mas disse que espera que o companheiro não seja punido. "Ele não teve culpa", afirmou o paraguaio. "Tomara que isso não aconteça, mas tem muito jogador bom para suprir. A gente só está focado no jogo de quarta, em casa, para passar de fase."

O volante Bruno Henrique, titular absoluto no meio de campo, também defendeu o companheiro de equipe. Segundo ele, Yago está tranquilo e sabe lidar com esse tipo de problema. "Todos sabem da índole do Yago, extremamente profissional, sabe se cuidar. Ele é tipo família, gosta bastante de estar tranquilo. É bem respeitado por nós."

O Corinthians precisa de uma vitória simples para avançar às quartas de final da Libertadores. Se Yago pode ser suspenso, Tite poderá contar com retorno de Giovanni Augusto, que se recupera de contusão, e a estreia de Marquinhos Gabriel.