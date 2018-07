Balbuena prevê jogo difícil contra o Botafogo: 'Rivais já sabem como jogamos'

O zagueiro Balbuena prevê mais um duro duelo para o Corinthians na próxima rodada do Brasileirão. Nesta sexta-feira, o defensor paraguaio projetou uma partida complicada contra o Botafogo porque "os rivais já sabem como o Corinthians joga", disse o zagueiro, referindo-se ao favoritismo do time paulista na briga pelo título.

+ Podcast Corinthians: é cedo para jogar com o regulamento debaixo do braço?

"Já têm vários jogos em que os rivais se fecham muito, encurtam os espaços dos nossos meias, o que dificulta muito. Os rivais sabem como a gente joga. Eles estão bloqueando nossos condutores. Todo mundo está se estudando e temos que criar espaços", comentou o zagueiro.

No entanto, ele acredita que o rival carioca terá postura mais ofensiva na segunda-feira, no Engenhão, por jogar em casa e por precisar da vitória para seguir dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores. "Contra o Botafogo acho que será diferente, eles terão de sair."

"Todo mundo briga por alguma coisa, como eu falei. Não tem que falar só sobre o Corinthians estar ruim, os outros times estão brigando, ninguém quer perder, por isso vemos oscilação na maioria dos times", prosseguiu.

Ele garantiu que o líder do campeonato vai buscar a vitória apesar da ampla vantagem na ponta. O Corinthians, com 59 pontos, tem no momento nove de liderança sobre Grêmio, Palmeiras e Santos.

"A gente entra para ganhar. Tem muitos pontos em disputa e só nove de vantagem. Estamos indo jogo a jogo para tentar ganhar. Sabemos que a vantagem é boa, mas vai ser difícil. Não tem jogo fácil. Pensamos jogo a jogo sempre, entrando com vontade de ganhar sempre", afirmou.