Balbuena, Sidcley e Kazim estão de saída e não devem mais jogar pelo Corinthians

O Corinthians deve perder três jogadores para a sequência da temporada. Balbuena e Kazim estão acertando os últimos detalhes para deixar o clube e Sidcley já saiu. O zagueiro vai para o West Ham, o lateral defenderá o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e o atacante está de partida para o Lobos, do México. O trio, inclusive, já nem deve mais participar dos amistosos e treinos da equipe.

O West Ham formalizou uma proposta no valor da multa rescisória de Balbuena, que é 4 milhões de euros (R$ 18 milhões) e o Corinthians é obrigado a aceitar o valor. O defensor negocia os últimos detalhes em relação a salário e ainda fará os exames médicos antes de ter a transferência sacramentada, algo que deve ocorrer no começo da semana que vem. O paraguaio renovou com o time alvinegro em abril e firmou um vínculo até 2021. A negociação para ele renovar se retardou justamente pela exigência dos empresários do atleta de fixar uma multa contratual com o valor baixo.

Quanto a Sidcley, ele tem contrato de empréstimo com o Corinthians até o fim do ano e seus direitos econômicos são do Atlético-PR. Recentemente, o clube paranaense recebeu uma proposta do Dínamo de Kiev e decidiu negociar o atleta. A equipe paulista deve receber uma porcentagem do acordo.

Por fim, o atacante Kazim negocia com o Lobos, time que disputará a segunda divisão do México na próxima temporada. A ideia é ele ir por empréstimo até o fim do ano, período que dura o seu contrato com o Corinthians. Assim, ele estará livre em dezembro e não voltará ao time paulista.

Em relação ao elenco que disputou as últimas rodadas do Brasileirão, o Corinthians já perdeu também o volante Maycon, que foi para o Shakthar Donetsk. Por outro lado, chegaram o lateral-esquerdo Danilo Avelar e o atacante Jonathas.