Bale brilha em desafio da NBA e faz três cestas do meio da quadra

Se dentro de campo com a camisa do Real Madrid as coisas não vão muito bem para o ponta Gareth Bale, nas quadras de basquete a situação parece diferente. O jogador aceitou um desafio proposto pela NBA, a liga norte-americana de basquete, e conseguiu acertar três cestas do meio da quadra em cinco tentativas, superando as marcas de Demba Ba, Petr Cech, Andre Schürrle, Geoff Cameron e Brad Friedel.

Bale mostrou desenvoltura com a bola laranja nas mãos. Vestindo a camisa do Miami Heat, com seu nome e o número 11 nas costas, ele errou o primeiro arremesso, acertou o segundo, desperdiçou o terceiro, mas cravou os dois últimos, vibrando muito. Depois, desafiou seu companheiro de equipe Luka Modric e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton a fazerem o mesmo.

Apesar de não brilhar tanto na temporada como a torcida esperava, Bale faz ótima campanha com o País de Gales nas Eliminatórias da Eurocopa. Existe a possibilidade de ele deixar o Real Madrid ao final da temporada e o Chelsea estaria disposto a pagar cerca de 100 milhões de euros para contar com seu futebol. Recentemente, um estudo divulgou que Bale é o mais rápido jogador de futebol do mundo com a bola nos pés.