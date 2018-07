Bale desfalca Tottenham até o final da temporada

O clube anunciou que Bale rompeu um ligamento no seu tornozelo esquerdo no empate por 1 a 1 com o Blackpool, em partida realizada no sábado. Assim, a expectativa inicial do departamento médico do Tottenham é de que o meia esteja à disposição da comissão técnica em julho, no começo da pré-temporada.

O empate de sábado complicou a luta do Tottenham pela quarta vaga do futebol inglês na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. A equipe londrina está seis pontos atrás do Manchester City, que será seu adversário na terça-feira e está na quarta colocação.