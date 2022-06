Bale se despede do Real Madrid após nove anos: 'Experiência incrível que nunca esquecerei’

Encerrou-se nesta quarta-feira, dia 1, a passagem do atacante Gareth Bale pelo Real Madrid. O astro galês de 32 anos, que já não fazia parte dos planos do clubes, publicou uma carta de despedida em suas redes sociais. O jogador agradeceu a todos que fizeram parte do seu "sonho" de jogar no time espanhol.

"Agora posso olhar para trás, refletir e dizer com honestidade que esse sonho se tornou realidade e muito, muito mais. Fazer parte da história deste clube e conseguir o que conseguimos enquanto jogador do Real Madrid foi uma experiência incrível e que nunca esquecerei", escreveu Bale.

Bale chegou ao Real Madrid em 2013 após se destacar pelo Tottenham Hotspur. Na ocasião, o atacante se transformou no jogador mais caro da história ao ser adquirido pelo clube merengue por 100 milhões de euros (cerca de R$ 315 milhões na cotação da época). Ao lado de Cristiano Ronaldo e Benzema, formou o trio "BBC" e fez parte de uma era vitoriosa, conquistando 18 títulos — incluindo três vezes o Campeonato Espanhol, e cinco vezes a Liga dos Campeões.

O atacante ficou marcado pelos dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões, em 2018, na Ucrânia. Além de cravar de vez o seu nome na história do clube, a decisão marcou um grande declínio na carreira do jogador, que passou a conviver com lesões e virou uma das últimas opções para o ataque no banco de reservas.

A saída de Bale do Real Madrid também encerra um longo "cabo-de-guerra" entre as partes. Sem render o esperado e com um salário considerável, o jogador durante bom tempo fez parte da lista de negociáveis do clube, mas não facilitou a sua saída, tampouco cogitou rescindir o contrato, o que gerou desconforto na torcida. O galês chegou até mesmo a ser emprestado por uma temporada ao Tottenham, em 2020, mas sem repetir o mesmo sucesso.

Ainda gozando de prestígio no Tottenham, o clube londrino surge como um dos potenciais destinos de Bale. A imprensa britânica, no entanto, não descarta um acordo com o Cardiff City, principal equipe de seu país natal, mas que disputa o Campeonato Inglês. O Newcastle, novo rico na Europa, poderia também ir atrás do jogador para concretizar uma contratação de impacto e dar um novo sinal ao mercado da bola.