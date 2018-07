Bale é coroado 'Príncipe dos Gols' após marcar 3 pela primeira vez

MADRI - Gareth Bale, recorde de transferências do Real Madrid, foi coroado "Príncipe dos Gols" após balançar as redes três vezes e dar uma assistência na goleada por 4 x 0 sobre o Real Valladolid, no sábado, pelo Campeonato Espanhol. Com Cristiano Ronaldo fora do jogo por lesão, Bale assumiu a responsabilidade e anotou três vezes no mesmo jogo pela primeira vez desde a transferência de 100 milhões de euros (136 milhões de dólares) do Tottenham. O técnico Carlo Ancelotti indicou que o período de adaptação do meia galês está encerrado.

"Ele está em forma, confiante e é um jogador muito importante para nós", disse Ancelotti. "Jogou muito bem".

A pré-temporada de Bale foi prejudicada pelas negociações e por uma pequena lesão muscular, mas agora parece que ele está 100% fisicamente e ansioso para impressionar a torcida do Real. A atuação de sábado teve a chamado "tríplice perfeita" --gol de cabeça e com cada um dos pés-- e foi apenas a segundo tríplice de um britânico no Espanhol. O outro foi de Gary Lineker, pelo Barcelona, em 1987.

O jornal espanhol As chamou Bale na primeira página deste domingo de "Príncipe de Gales", enquanto o Marca usou a manchete "Príncipe dos Gols".

"É sempre um prazer marcar, mas ainda mais quando você consegue uma tríplice no Santiago Bernabéu", disse Bale após ficar com uma das bolas do jogo e receber muitos aplausos da torcida.

"Estou muito feliz aqui", acrescentou o jogador de 24 anos. "Eu precisei de tempo para me adaptar por não ter tido uma pré-temporada apropriada e agora estou melhorando".

"Quero continuar melhorando e trabalhando duro em partidas e treinamentos e aprendendo com os melhores, como Cristiano Ronaldo".