Bale e Cristiano Ronaldo treinam e devem reforçar o Real nesta quarta

Depois de desfalcarem o Real Madrid no último domingo, na vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol, os principais astros do elenco estão de volta. Gareth Bale e Cristiano Ronaldo treinaram normalmente nesta segunda-feira e deverão ir a campo para encarar o Villarreal na quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Nesta segunda, tanto Bale quanto Cristiano Ronaldo participaram da atividade com bola comandada por Zinedine Zidane. Os jogadores treinaram ao lado dos reservas, enquanto os titulares do triunfo do último domingo realizaram um trabalho de recuperação na parte interna do CT.

Os dois foram desfalques por problemas físicos no domingo, O caso mais preocupante era o de Bale, que ainda sentia dores de uma pancada sofrida na vitória de quarta-feira sobre o Sporting pela Liga dos Campeões. Já Cristiano Ronaldo foi poupado por conta de um quadro de gripe.

Por outro lado, Casemiro e Pepe não treinaram nesta segunda. O volante brasileiro preocupa porque já havia sido substituído diante do Espanyol depois de sentir um problema na panturrilha esquerda.