Bale e Nasri podem ganhar dois prêmios no Inglês

Samir Nasri, do Arsenal, Carlitos Tevez, do Manchester City, Scott Parker, do West Ham, Charlie Adam, do Blackpool, Gareth Bale e Rafael van der Vaart, ambos do Tottenham, além de Nemanja Vidic, do Manchester United, são os jogadores que concorrem ao prêmio melhor jogador do Campeonato Inglês.

O atacante Wayne Rooney, que foi premiado no ano passado, não foi indicado nesta temporada, assim como Dimitar Berbatov, seu companheiro no Manchester United, que é o artilheiro do Campeonato Inglês com 20 gols.

Os indicados ao prêmio de melhor jovem do Campeonato Inglês também foram anunciados nesta sexta-feira. Bale e Nasri, que podem ser eleitos como melhor jogador, disputam a premiação. Nani e Javier "Chicharito" Hernández, ambos do Manchester United, Jack Wilshere, do Arsenal, Joe Hart, do Manchester City, Seamus Coleman, do Everton, são seus concorrentes.