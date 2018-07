Bale e Sergio Ramos desfalcarão o Real Madrid em Liverpool

Gareth Bale e Sergio Ramos foram confirmados nesta terça-feira como desfalques para o confronto que o Real Madrid fará com o Liverpool, nesta quarta, na Inglaterra, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O atacante galês e o zagueiro espanhol ficaram fora da lista de 20 relacionados para o duelo por estarem lesionados.

Com uma lesão no músculo piramidal direito, no glúteo, Bale já havia ficado apenas no banco de reservas do time madrilenho no último sábado, contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol, e já era esperado que não pudesse atuar nesta quarta na Inglaterra, onde anteriormente brilhou com a camisa do Tottenham antes de ser contratado pelo Real em uma transação de valor recorde.

Já Sergio Ramos não conseguiu se recuperar a tempo de uma lesão muscular na perna, depois de também não ter reunido condições de enfrentar o Levante no último sábado. Assim, ele e Bale seguem como preocupações do técnico Carlo Ancelotti para o esperado clássico do próximo sábado, contra o Barcelona, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Mas, se não poderá contar mais uma vez com Bale e Sergio Ramos, o Real terá os retornos dos franceses Varane e Benzema. O zagueiro e o atacante foram vetados da partida diante do Levante por causa de um quadro de febre.

Sem Bale e Ramos, Ancelotti convocou Marcos Llorente e Álvaro Medrán, ambos da base do Real, para compor o grupo de 20 atletas relacionados para o jogo desta quarta. Com duas vitórias em dois jogos, o Real lidera o Grupo B da Liga dos Campeões, enquanto Basel e Liverpool dividem a vice-liderança, ambos com três pontos. O Ludogoretz, sem pontuar até aqui, ocupa a lanterna da chave.

Confira os 20 convocados para o jogo desta quarta:

Goleiros: Casillas, Keylor Navas e Pacheco.

Defensores: Varane, Pepe, Marcelo, Carvajal, Arbeloa e Nacho.

Meio-campistas: Khedira, Kroos, James Rodríguez, Modric, Isco, Illarra, Medrán e Llorente.

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Benzema e Chicharito.