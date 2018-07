Bale elogia Cristiano Ronaldo e estrutura do Real Madrid

Um dos principais nomes do Real Madrid na temporada, o galês Gareth Bale não poupou elogios ao companheiro Cristiano Ronaldo e a estrutura do clube.

"Cristiano Ronaldo é um jogador extraordinário. Ve-lô nos treinos e nos jogos é uma inspiração para qualquer um", disse o craque.

Para Bale, poder vestir a camisa do clube madrilhenho é um sonho realizado. Com ambição de sempre ser o melhor, o caminho mais rápido para ele seria justamente jogar na equipe espanhola.

"Sempre quis jogar no Real Madrid e estou no auge da minha carreira, para mim sem dúvidas o Real Madrid é um dos maiores clubes do mundo. Sempre quis ser o melhor e sempre quis jogar pelo Real Madrid. Realmente vestir esta camisa é sensacional. O que eu queria era chegar e atual da melhor maneira", disse Bale.