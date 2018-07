Bale exalta importância de o Real Madrid encerrar jejum de títulos espanhóis

O Real Madrid conquistou na temporada passada um histórico 11º título da Liga dos Campeões e voltou a mostrar a sua força como maior vencedor do principal torneio interclubes do futebol europeu. Porém, o time voltou a fracassar na tentativa de ganhar o Campeonato Espanhol, cujo troféu de campeão não ergue desde 2012.

Ao falar sobre os objetivos da equipe para esta temporada europeia, o astro galês Gareth Bale exaltou nesta quarta-feira a necessidade de os merengues encerrarem este jejum doméstico, após o Barcelona faturar três das últimas quatro edições do Espanhol, que também teve o Atlético de Madrid ficando com o título em 2014.

"É importante ganhar a Liga (Espanhola) porque, como disse Zidane, faz muito tempo que não a ganhamos e esse é o nosso foco, apesar de que vamos tentar ganhar tudo o que disputarmos", ressaltou o jogador, durante evento promocional da Adidas, fornecedor oficial de uniformes do Real, realizado no centro de Madri.

Na última temporada, o time madrilenho ficou com o vice-campeonato espanhol ao somar apenas um ponto a menos do que o arquirrival Barça, que também havia se sagrado campeão em 2015. E este jejum de troféus acaba gerando uma pressão que fica cada vez maior, pois no Real a cobrança da torcida e do exigente presidente Florentino Pérez por títulos é sempre grande.

"No Real Madrid sempre sonhamos grande e quando nos concentramos em um torneio nós queremos ganhá-lo, seja o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões ou a Copa do Rei, queremos todos. Vamos tentar fazer o melhor possível pata tentar ganhar todos os títulos", prometeu Bale.

O galês também projetou o duelo de sábado contra o Osasuna, em casa, pela terceira rodada desta edição 2016/2017 do Espanhol. E, embora o modesto rival tenha somado apenas um ponto em dois jogos até aqui, ele disse esperar por um "jogo muito difícil" no Santiago Bernabéu. Até agora, o Real somou duas vitórias em dois jogos e divide a ponta da competição com Las Palmas e Barcelona, que estão em vantagem em relação ao time dirigido por Zidane por contabilizaram melhor saldo de gols.