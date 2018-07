Bale inicia treinos no Real, mas estreia ainda é incerta Depois de atuar por pouco mais de 30 minutos na partida em que País de Gales foi derrotado por 3 a 0 pela Sérvia, em Cardiff, na última terça-feira, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2014, Gareth Bale se reapresentou ao Real Madrid nesta quarta, quando fará nesta o seu primeiro treino no clube após ser contratado junto ao Tottenham, da Inglaterra.