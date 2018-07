Bale marca, mas País de Gales só empata e vê Sérvia e Irlanda na ponta do grupo

Mesmo jogando diante dos seus torcedores, na cidade de Cardiff, a seleção de País de Gales ficou apenas no empate por 1 a 1 com a Geórgia, pela terceira rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O astro Gareth Bale abriu o placar, mas Okriashvili buscou a igualdade para os visitantes.

O empate foi ruim para País de Gales na classificação, pois a equipe foi a cinco pontos e viu Sérvia e Irlanda dispararem na ponta, com sete. A equipe da Geórgia, por sua vez, somou seu primeiro ponto na competição e se manteve na vice-lanterna da chave.

Na partida, País de Gales saiu na frente logo aos dez minutos de jogo. Joseph Ledley cobrou escanteio pelo lado direito e Gareth Bale subiu mais alto do que todo mundo para cabecear ao fundo do gol.

O empate da Georgia aconteceu aos 12 minutos da segunda etapa, quando Qazaishvili acertou belo lançamento na cabeça de Okriashvili, por trás da zaga adversária, e o atacante só desviou para o canto esquerdo, sem chances de defesa.

SÉRVIA E IRLANDA DIVIDEM A LIDERANÇA

Também neste domingo, a Sérvia bateu a Áustria por 3 a 2, em Belgrado, e assumiu a liderança do Grupo D, com sete pontos. A seleção austríaca, por sua vez, estacionou nos quatro pontos, no quarto lugar.

As duas equipes se revezaram na função de marcar gols, mas os donos da casa conseguiram fazer o último e garantir a vitória. Mitrovic abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo e Sabitzer empatou, aos 15. Mitrovic balançou as redes de novo aos 23 e Janko igualou na segunda etapa, aos 17. Já aos 29, Tadic deu números finais ao marcador.

Jogando fora de casa, a Irlanda não teve dificuldades para vencer a Moldávia por 3 a 1 e também chegou a sete pontos. O time irlandês fica na segunda posição da chave por conta dos critérios de desempate. A seleção moldava, por sua vez, segue como saco de pancadas do Grupo D, ainda sem pontuar.

Shane Long abriu o placar logo aos três minutos. Bugaiov buscou o empate aos 46 da primeira etapa, marcando o primeiro gol da Moldávia nas Eliminatórias. No segundo tempo, porém, a Irlanda selou o triunfo com dois gols de James McLean, aos 24 e aos 31 minutos.