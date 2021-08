Bale perde pênalti, Real Madrid e Milan empatam e frustram 30 mil na Áustria

Dois times dispostos a fazer uma temporada de reabilitação após deixarem escapar os títulos nacionais passados, Real Madrid e Milan mediram forças no Wörthersee Stadion de Klagenfurt, na Áustria, mas frustraram os 30 mil torcedores presentes com empate sem gols.

A história do jogo poderia ser diferente, porém, de Gareth Bale tivesse convertido o pênalti sofrido por ele com um minuto. O galês, porém, parou no goleiro Maignan. Ainda em busca de ritmo, as equipes pecaram demais nos erros e mostraram que estão longe do ideal. Modric foi outro a desperdiçar chance clara.

Carlo Ancelotti descansou a maioria dos seus titulares após o intervalo. E observou os brasileiros Éder Militão, Marcelo e Rodrygo. Os reservas sofreram ainda mais com a falta de entrosamento. Os italianos ainda enfrentam o Panathinaikos antes da estreia oficial.

Na volta do goleiro Alisson e com seus principais jogadores em campo, o Liverpool tropeçou pelo segundo amistoso seguido. Vinha de derrota para o Hertha Berlin (4 a 3) e neste domingo cedeu o empate para o Athletic Bilbao, por 1 a 1.

Depois de um primeiro burocrático e com poucas chances de gol, a Internazionale voltou se impondo no segundo tempo e ganhou do Parma, por 2 a 0. Dimarco se destacou na ala esquerda e o jovem Satriano fez belo trabalho na frente.

Os gols da vitória foram de Brozovic e Vecino, com assistências de Lautaro Martínez e Dimarco, respectivamente.

Em Alfield, fez jogo equilibrado com o time espanhol. Jota, ganhando a concorrência com Roberto Firmino por vaga ao lado de Salah e Mané, abriu o marcador com 13 minutos. Mas a defesa, mais uma vez, não conseguiu segurar a vantagem e Berenguer empatou no segundo tempo. Nesta segunda-feira, o time fecha a preparação antes da estreia oficial diante do Osasuna.

Depois de passar os últimos dias no noticiário por uma possível saída de Kane, o Tottenham voltou a campo em duro teste contra o Arsenal. Seu artilheiro não jogou após reapresentação no sábado, mas o atacante sul-coreano Son definiu o 1 a 0. Se perdeu chance clara em passe de Lucas Moura no primeiro tempo, se redimiu na fase final.

Em outros jogos importantes, o Feyenoord fez 2 a 1 no Atlético de Madrid, mesmo resultado da vitória do Napoli sobre o Ascoli.