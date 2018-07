Bale promete voltar mais forte para o Real Madrid na próxima temporada

O galês teve um segundo ano decepcionante na Espanha e sua equipe não conseguiu ganhar nenhum troféu importante, o que levou à demissão do técnico Carlo Ancelotti na segunda-feira.

Vaiado por alguns torcedores no estádio Santiago Bernabéu, o agente de Bale reclamou neste mês que os companheiros de equipe do atacante de 25 anos não estavam passando a bola o suficiente para ele. Bale também foi criticado pelo que alguns consideraram como egoísmo na frente do gol.

Reportagens na Inglaterra sugeriram que ele poderia sair, com o Manchester United aparentemente interessado em contratar o ex-jogador do Tottenham Hotspur. No entanto, Bale usou o Twitter nesta terça-feira para dizer que vai disputar títulos novamente com o clube mais rico do mundo em 2014-15.

"Não foi o fim da temporada que esperávamos, sempre queremos ganhar troféus", escreveu Bale. "Trabalharemos duro na pré-temporada e estou ansioso para voltar na próxima temporada mais forte com o @realmadrid."

(Reportagem de Iain Rogers)