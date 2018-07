Bale renova e assegura permanência no Tottenham O meia Gareth Bale assinou nesta quarta-feira um novo contrato com o Tottenham por quatro anos, o que garante a sua permanência no clube londrino até 2016. O jogador galês, que chegou ao time em 2007, já foi especulado em vários gigantes do futebol europeu após se destacar nas duas últimas temporadas.