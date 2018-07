Bale sofre lesão e deve desfalcar o Real Madrid contra o rival Atlético

O Real Madrid deve ter uma importante baixa para os seus próximos compromissos na temporada 2014/2015 do futebol europeu. Nesta segunda-feira, o clube comunicou que o meia galês Gareth Bale sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e, assim, não deverá ter condições de enfrentar o Atlético de Madrid, na próxima quarta, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

"Após os exames realizador por Gareth Bale no Hospital Sanitas La Moraleja pelo departamento médico do Real Madrid, se diagnosticou uma lesão muscular na panturrilha da perna esquerda. Pendente de evolução", explicou o clube merengue em nota oficial.

Apesar do Real Madrid ter evitado realizar uma previsão sobre o período de afastamento de Bale dos gramados, parece muito improvável que ele tenha condições de encarar o Atlético de Madrid nesta quarta. O atacante se lesionou logo aos dois minutos da vitória por 3 a 1 sobre o Málaga, pelo Campeonato Espanhol, no último sábado.

No clássico, o Real não poderá contar com o meia croata Luka Modric, que também se contundiu no duelo do fim de semana - ele sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.

Após empatar por 0 a 0 no Vicente Calderón no jogo de ida, o Real Madrid precisa vencer o Atlético para avançar às semifinais da Liga dos Campeões.