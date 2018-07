Bale sofre nova lesão muscular e continua como desfalque no Real

Os problemas físicos de Gareth Bale parecem mesmo não ter fim, e nesta sexta-feira, o Real Madrid anunciou uma nova lesão do galês. De acordo com o clube, o jogador sofreu uma ruptura fibrilar do músculo adutor da perna esquerda, o que o manterá afastado dos gramados.

Como de costume, o Real não divulgou a previsão de afastamento para Bale. O galês, no entanto, não estará em campo com a equipe no clássico diante do Atlético de Madrid no próximo dia 18, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

"Nosso jogador Gareth Bale, que sentiu incômodos em sua perna esquerda no fim do treino da última quinta-feira, foi submetido hoje a diferentes exames pelo departamento médico do Real Madrid. Foi diagnosticada uma ruptura fibrilar no terceiro médio do músculo adutor largo", explicou o clube.

Bale ficou de fora dos amistosos de País de Gales contra França e Panamá justamente para tentar se recuperar de problema físico para atuar no clássico de Madri. Esta nova lesão, porém, deverá manter o jogador afastado pelas próximas semanas.

A última partida de Bale aconteceu ainda em setembro, no dia 26, diante do Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões. Na ocasião, o jogador deixou o campo com uma lesão na panturrilha esquerda.