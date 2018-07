Bale tem lesão muscular e poderá desfalcar o Real por três semanas

O Real Madrid confirmou nesta terça-feira que Gareth Bale sofreu uma lesão muscular na panturrilha da perna direita. O departamento médico do clube, como de costume ao confirmar lesões em seus jogadores, evitou prever um tempo de recuperação para o astro galês, mas a imprensa espanhola já publicou informações que dão conta de que ele poderá ficar pelo menos três semanas afastado dos gramados.

Por causa da lesão, Bale precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da goleada por 5 a 1 sobre o Sporting Gijón, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol. E exames realizados nesta terça em um hospital de Madri confirmaram a lesão muscular. Segundo o clube, o seu retorno aos gramados está "pendente da evolução" do processo de recuperação.

Essa já é a sexta lesão na panturrilha sofrida por Bale desde quando ele foi contratado pelo Real Madrid, sendo que esta é a terceira vez apenas nesta temporada que o jogador tem esse tipo de problema. A diferença é que as outras lesões ocorreram na panturrilha esquerda, e não na direita como agora.

Lesionado, Bale já é desfalque certo para o duelo de domingo, contra o Betis, em Sevilha, pelo Campeonato Espanhol. Sem saber quando poderá contar com o jogador novamente, o Real ao menos deverá ter tempo suficiente de recuperá-lo para o duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra a Roma, no dia 17 de fevereiro, na capital italiana.