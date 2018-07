Bale treina e pode voltar ao Real contra o Villarreal

MADRI - Depois de ser desfalque de última hora no clássico diante do Atlético de Madrid, o galês Gareth Bale deu indícios de que deve voltar ao Real diante do Villarreal, neste sábado, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Ele treinou normalmente nesta quinta e demonstrou estar recuperado de um problema muscular na panturrilha esquerda.

Bale sofreu a contusão no duelo diante do Granada, no último dia 25. Ele foi desfalque diante do Athletic Bilbao, no último domingo, e a expectativa era de que voltasse a campo no clássico contra o Atlético, quarta-feira, pela Copa do Rei. No entanto, o galês deixou a concentração da equipe horas antes da partida, por ainda não estar 100% fisicamente.

Nesta quinta, Bale participou da atividade ao lado dos jogadores que não foram titulares na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético. Eles fizeram um trabalho com bola no campo, enquanto os 11 que entraram em campo no clássico apenar participaram de uma atividade de recuperação física.