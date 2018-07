Bale treina e reforça o Real Madrid, mas Cristiano Ronaldo é dúvida

MADRI - Depois de ficar de fora do treino de segunda-feira na Ciudad Real Madrid, por gripe, Gareth Bale participou normalmente da atividade desta terça-feira no CT do clube e foi confirmado na equipe titular do Real para enfrentar o Bayern de Munique, nesta quarta, no clássico das semifinais da Liga dos Campeões, em Madri. Astro da equipe, Cristiano Ronaldo, porém, pode ficar fora.

O português, que não joga há duas semanas, tem treinado normalmente, mas não vai para o sacrifício. "Ele teve uma lesão, fez tratamento, e consultou os médicos. Faz três dias que está treinando e desde ontem (terça) com todo o grupo. Hoje se sentiu bem e amanhã faremos um teste. Se estiver bem, jogará, senão fica fora", avisou o técnico Carlo Ancelotti.

O treinador, porém, conta com uma arma importante: Gareth Bale, que está confirmado no time titular depois de ficar de fora do treino de segundo. "Bale está bem, com confiança depois do gol na final da Copa do Rei. No começo (da passagem pelo Real) teve alguns problemas, mas confortável e muito bem com todo mundo. Sua temporada está sendo muito boa e creio que vai melhorar na próxima temporada. Tem a sorte que não tem que jogar a Copa", elogiou.

Outra novidade é o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, que não joga desde 29 de março e ficará no banco de reservas contra o Bayern. "Ele ainda não está 100%, mas ficará no banco. Começa o Coentrão. Já o Khedira voltou a treinar com o time, se sente muito bem, mas ainda não se sabe quando poderá estrear. Com certeza será antes do fim da temporada", apostou.