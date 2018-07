Bale, Van Persie e Suárez disputam prêmio na Inglaterra

Bale, que foi o Jogador do Ano em 2011, marcou 22 gols em 38 partidas disputadas nesta temporada e lidera o Tottenham na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

O jogador galês enfrenta forte concorrência na disputa. Van Persie, vencedor do ano passado, já marcou 25 gols na sua primeira temporada pelo Manchester United. Suárez fez, até agora, 29 gols pelo Liverpool.

Companheiros de clube no Chelsea, Mata e Hazard são considerados zebras na disputa, assim como Carrick, do Manchester United. O vencedor será anunciado no dia 28 de abril.