Bale volta a treinar e pode reforçar Real Madrid na Copa do Rei

Afastado dos gramados há dois meses, o atacante Gareth Bale pode voltar ao time do Real Madrid nesta terça-feira para o jogo contra o Fuenlabrada, da terceira divisão, pela Copa do Rei. A partida será disputada no estádio Santiago Bernabéu. No jogo de ida, o Real venceu por 2 a 0.

Bale estava afastado por causa de uma lesão muscular na perna esquerda. Nesta segunda, ele enfim fez seu retorno aos treinos com os companheiros e não demonstrou qualquer sinal de problema físico. De acordo com o técnico Zinedine Zidane, o atacante deve jogar alguns minutos nesta terça.

O jogador do Real Madrid não entra em campo desde 26 de setembro, quando defendeu a equipe espanhola no jogo contra o Borussia Dortmund, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Bale vem enfrentando seguidos problemas físicos na atual temporada europeia.