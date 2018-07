Bale volta aos treinos no Real Madrid e deve enfrentar o Villarreal

O atacante Gareth Bale não deve ser problemas para o duelo do Real Madrid com o Villarreal, neste domingo, no Santiago Brnabéu, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, o jogador galês retomou a rotina de treinamentos ao lado dos seus companheiros, informou o clube.

Bale ficou fora das atividades anteriores desta semana do Real Madrid por causa de uma pancada recebida no confronto anterior, a vitória por 2 a 0 sobre o Elche. Mas como treinou normalmente nesta sexta-feira, deverá ser aproveitado pelo técnico Carlo Ancelotti neste fim de semana.