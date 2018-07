Ballack definirá seu futuro na seleção alemã após Copa

O meia Michael Ballack, que não irá para a Copa do Mundo da África do Sul por causa de uma lesão no tornozelo direito, afirmou nesta terça-feira que definirá o seu futuro na seleção alemã somente após o término do Mundial.

O jogador do Chelsea de 33 anos disse a uma agência de notícias alemã que aproveitará o recesso do futebol europeu para decidir se encerrará o seu ciclo como jogador da Alemanha. "Eu tenho que pensar sobre algumas coisas", comentou Ballack, que atuou em 98 jogos pela seleção alemã.

Apesar de não disputar a Copa do Mundo, Ballack chegou na segunda-feira a Sicília, na Itália, onde a Alemanha realiza a sua preparação para o Mundial."É o melhor para mim (neste momento). É um passo importante estar com a equipe para dar apoio", enfatizou o atleta, que não perdoou Kevin-Price Boateng, meio-campista do Portsmouth, envolvido no lance da lesão que causou o corte de Ballack do Mundial.

A contusão aconteceu na vitória de 1 a 0 do Chelsea sobre o Portsmouth, na final da Copa da Inglaterra, realizada no último sábado. O advogado e agente do Ballack, Michael Becker, revelou que pensa em entrar com medidas legais contra Boateng. Ele afirmou que o atleta da seleção de Gana teve intenção de machucar Ballack.

Boateng disse que a entrada em Ballack não foi proposital. "Eu apenas posso pedir desculpas. Eu pedi desculpas duas vezes no gramado e agora é a terceira. Não foi intencional", comentou o jogador ao site alemão Sports Bild.