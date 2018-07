Ballack desfalca Leverkusen contra o Barça na Liga

Ballack sofreu uma lesão muscular na panturrilha e não tem prazo definido para retornar ao time. Sem apresentar as mesmas boas atuações dos tempos de Chelsea, o meia já vinha sendo pouco aproveitado pela comissão técnica por conta do seu baixo rendimento na temporada.

No fim do mês passado, o diretor-executivo do Bayer, Wolfgang Holzhaeuser, demonstrara arrependimento pela contratação do atleta. Para o dirigente, Ballack não vinha correspondendo às expectativas dentro de campo. O meia deverá deixar o clube ao fim da temporada, no meio do ano.