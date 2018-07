Ballack discute seu futuro na seleção alemã com Löw O técnico Joachim Löw revelou nesta sexta-feira que teve recentemente uma reunião com o meia Michael Ballack para discutir o futuro do jogador na seleção alemã. Ele, no entanto, não divulgou o teor da conversa, explicando que os dois ainda irão se encontrar mais uma vez para definir a situação.