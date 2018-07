Ballack se machuca e pode desfalcar Alemanha na Copa

Campeão da Copa da Inglaterra com o Chelsea neste sábado, o meia Ballack não teve motivos só para comemorar ao deixar o campo do Estádio de Wembley, antes do final da partida em que sua equipe superou o Portsmouth por 1 a 0 na decisão da competição.

O jogador saiu do campo com uma lesão no tornozelo direito depois de um choque com Boateng, da equipe adversária, e corre o risco de ficar um mês afastado dos gramados para se recuperar da contusão.

Por causa da lesão, Ballack acabou sendo substituído na partida pelo brasileiro Belletti. Agora, exames deverão apontar neste domingo se o meia alemão realmente terá de se afastar por 30 dias dos gramados.

Se a previsão se confirmar, Ballack irá desfalcar a seleção alemã na estreia do país na Copa do Mundo, contra a Austrália, no dia 13 de junho.

"Isso não é bom neste momento, mas não há outra coisa a fazer a não ser esperar até ver o que os exames apontam", afirmou Ballack. "Espero que eu possa jogar (contra a Austrália), mas como você sabe que eu tive de sair e não pude continuar (em campo neste sábado), mas isso não é tão ruim assim", reforçou.