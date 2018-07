Um gol contra aos 39 minutos do aniversariante do dia Gabriel Paletta e uma cobrança de falta de Balotelli a 12 minutos do final deixaram o Milan com seis jogos de invencibilidade e empatado em pontos com a terceira colocada Lazio.

O Parma segue em 10o lugar, apesar da boa atuação, principalmente no primeiro tempo. Nicola Sansone fez o gol do time nos acréscimos.