Mario Balotelli realça boa fase após convocação da Itália: 'Anormal era não estar lá'

De volta à seleção italiana, o atacante Mario Balotelli tentará provar que ainda possui o bom futebol que o levou a ser um dos principais atacantes do mundo. O que certamente não mudou foi a personalidade forte do atleta, que declarou que sua não convocação seria anormal diante do bom momento vivido com a camisa do Adana Demirspor, da Turquia.

"Estou bem e em boa fase. Com 31 anos, jogar pela seleção deveria ser normal. O anormal era não estar lá. Eu estou bem na Turquia. Estou num bom momento", afirmou Balotelli em entrevista dada ao site Bresciaingol.

Leia Também Casemiro relembra início da era Tite com a seleção no Equador e elogia o técnico

O atacante italiano também falou sobre sua relação com o técnico Roberto Mancini. Os dois trabalharam juntos na Inter de Milão e no Manchester City e já tiveram alguns desentendimentos. "Nós conversamos e está tudo bem. Ele promoveu a minha estreia como profissional (na Inter de Milão), e espero que seja ele aquele que me verá encerrar a carreira um dia", disse Balotelli.

O jogador não era convocado pela Itália desde setembro de 2018 e agora retorna para trabalhar mais uma vez com Mancini. Pela Inter de Milão, Roberto Mancini treinou Balotelli durante a temporada 2007/2008, na qual a equipe conquistou o Campeonato Italiano. Pelo Manchester City, os dois trabalharam juntos entre 2010 e 2012 e conquistaram o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra.

Uma das polêmicas entre os dois aconteceu durante um torneio de pré-temporada, contra o Los Angeles Galaxy. Na ocasião, Balotelli estava com o gol livre para marcar e resolveu finalizar com um toque displicente de calcanhar, que foi para fora. A atitude irritou Mancini, que substituiu o jogador na sequência. Os dois discutiram ainda na beirada do campo. Houve também um desentendimento nas vésperas de um clássico contra o Chelsea, em que Balotelli foi para uma boate e acabou multado pelo clube.

Recém-promovido para a elite do futebol turco, o Adana Demirspor surpreende e briga por uma vaga na Liga dos Campeões, ocupando atualmente a quarta colocação no torneio nacional, à frente de times como Galatasaray, Besiktas e Fenerbahçe. Balotelli assinou com a equipe em 2021 e possui nove jogos e cinco gols até o momento. Pela Itália, são 36 jogos e 14 gols marcados na conta do atacante.

O jogador de 31 anos foi convocado para um período de preparação entre os dias 26 e 28 de janeiro, em Coverciano, visando os jogos da repescagem europeias da Copa do Mundo. No final de março, a seleção italiana fará confronto decisivo com a Macedônia do Norte e o vencedor do duelo enfrentará o vencedor do encontro entre Portugal e Turquia por uma vaga na Copa do Mundo.