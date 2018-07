Balotelli deve acertar ida ao Liverpool, diz mídia internacional

Na busca de montar um elenco mais completo, o Liverpool continua atrás de peças para o seu ataque após a venda de Luis Suárez. De acordo com informações das imprensa italiana publicadas nesta quinta-feira, o jogador está prestes a ser negociado pelo Milan por 20 milhões de euros (R$ 60 milhões).

A Gazzetta Dello Sport informa que o acordo entre Milan e Liverpool já acertado, e que agora a diretoria do time inglês conversa com Mino Raiola, empresário do jogador, para a conclusão da negociação. De acordo com o site Sky Sport, o atacante teria dito no CT do clube que esta quinta-feira é seu "último dia no Milan", e que inclusive já teria se despedido de alguns funcionários.

Caso seja confirmado, Balotelli será o quinto jogador de ataque contratado pelo Liverpool nesta temporada. Além dele, o clube já confirmou as chegadas de Adam Lallana, Rickie Lambert, Lazar Markovic, e também do belga Divock Origi, que ficará mais ano no Lille emprestado.

Contratado pelo Milan há um ano e meio por 20 milhões de euros (R$ 60 milhões), Balotelli estava cotado para sair da equipe nesta janela. Por diversas vezes, o dono do clube, Silvio Berlusconi, confirmou a informação e inclusive chegou a lamentar o fato de a seleção italiana ser eliminada na primeira fase da Copa do Mundo, porque seria mais difícil de vender o jogador por um preço alto. A imprensa italiana afirma que após vender Balotelli, o Milan deve ir atrás do colombiano Jackson Martínez, atacante do Porto.