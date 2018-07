Balotelli divide os méritos após a vitória da Itália Mario Balotelli não tem dúvida: as duas melhores seleções chegaram à decisão da Eurocopa. Autor dos dois gols da Itália na vitória sobre a Alemanha, nesta quinta-feira, o atacante do Manchester City está confiante, mas foge a seu estilo polêmico ao comentar a decisão. "Se podemos ganhar? Perguntem-me no domingo. Mas Espanha e Itália são as melhores equipes da competição".