Balotelli é multado por gesto à torcida em comemoração

MILÃO - Sempre envolvido em polêmicas, o atacante Mario Balotelli foi protagonista de mais uma no final de semana e, por isso, terá que desembolsar 10 mil euros (cerca de R$ 33 mil). O jogador foi multado pelo tribunal disciplinar da federação italiana depois de fazer gestos à torcida do Cagliari após marcar seu gol na vitória por 2 a 1, no domingo, fora de casa, em jogo válido pelo Campeonato Italiano.

A punição foi anunciada nesta segunda-feira e, segundo o tribunal disciplinar, Balotelli "irritou a torcida com um gesto provocador e insultuoso". O atacante marcou o gol de empate, que abriu caminho para a virada do Milan. Ao fazer o gesto, foi punido com um cartão amarelo.

Foi o oitavo amarelo de Balotelli nesta temporada, que fez com que ele fosse suspenso por uma partida, tornando-o desfalque do Milan para pegar o Torino no sábado. Ele já pegou três jogos de gancho neste Italiano por ofender um árbitro, além de ter passado por diversos problemas disciplinares ao longo da carreira.