Balotelli é suspenso após insultar árbitro pelo Campeonato Italiano

MILÃO - O atacante Mario Balotelli foi punido nesta segunda-feira com três jogos de suspensão por causa dos insultos e ameaças proferidas ao árbitro da partida na qual o Milan foi derrotado por 2 a 1 pelo Napoli, no último domingo, em Milão, pelo Campeonato Italiano.

O jogador foi expulso de campo depois do apito final, após ter descontado o placar aos 46 minutos do segundo tempo. Ele foi reclamar do juiz de forma acintosa e, como já tinha cartão amarelo, acabou recebendo o vermelho.

Ao justificar a punição, o tribunal disciplinar da Federação Italiana de Futebol disse que o atleta cumprirá um jogo de suspensão por "comportamento incorreto com um adversário e por protestar contra os árbitros", além de outras duas partidas de gancho "por ter, após a expulsão, dirigido ao árbitro expressões injuriosas e intimidatórias, em infração revelada pelo quarto árbitro" do confronto.

Antes de ser expulso de campo, Balotelli recebeu um cartão amarelo por causa de uma falta dura cometida sobre um rival. E, agora suspenso por três partidas, irá desfalcar o Milan nos duelos contra Bologna e Sampdoria, além de ficar fora do clássico contra a Juventus, no próximo dia 6 de outubro, em Turim.

A partida diante do Milan foi ainda historicamente ruim para Balotelli também pelo fato de que, pela primeira vez na sua carreira, ele desperdiçou um pênalti, depois de 26 cobranças consecutivas realizadas com sucesso. Reina encerrou a série de batidas certas do atacante ao espalmar a bola para fora.