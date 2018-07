Balotelli é suspenso na Inglaterra por pisar em rival

Pouco antes de marcar o gol salvador do triunfo do Manchester City por 3 a 2, que manteve a equipe na liderança isolada do Campeonato Inglês, Balotelli pisou na orelha direita do meia Scott Parker, do Tottenham. Por sorte, mesmo já tendo recebido o cartão amarelo, o italiano escapou de qualquer punição do árbitro Howard Webb.

A decisão pela suspensão de Balotelli foi da FA (Football Association), entidade que comanda o futebol inglês. O atacante italiano tem até esta quarta para apresentar a sua defesa, caso contrário terá de cumprir os quatro jogos de punição.