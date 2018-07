Balotelli é suspenso por 1 jogo por postagem polêmica

O atacante Mario Balotelli foi punido com um jogo de suspensão depois de ter agido de maneira imprópria na internet. Foi isso o que considerou a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), que anunciou a pena nesta quinta-feira depois de considerar que uma publicação do jogador do Liverpool quebrou as regras da entidade em relação às redes sociais.

Balotelli publicou em sua página no Instagram uma imagem do personagem de videogame Super Mario, que trazia uma legenda que dizia: "Não seja racista. Seja como o Mario. Ele é um personagem italiano, criado por japoneses, que fala inglês e tem a aparência de um mexicano. Pula como um negro e pega moedas como um judeu".

A FA não gostou nada da brincadeira, decidiu pela punição do atacante e condenou o jogador por uma "violação agravada" das regras. O italiano ainda terá que pagar uma multa de 25 mil libras (cerca de R$ 104 mil) e comparecer a um programa educativo da entidade.

De nada adiantou o arrependimento do atleta, que deletou a imagem e se desculpou por meio do Twitter. "Eu peço desculpas se ofendi alguém. A postagem era para ser antirracista com humor. Agora eu entendo que o contexto possa ter criado um efeito oposto. Nem todos os mexicanos têm bigode, nem todos os negros pulam alto e nem todos os judeus amam dinheiro. Eu usei um desenho animado feito por outra pessoa que possui o Super Mario e penso que ele é engraçado e não ofensivo. Mais uma vez me desculpem", escreveu o atacante.