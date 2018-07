Balotelli é um jogador como os outros, diz Conte

Muito criticado ao ser flagrado na noite após a derrota do Liverpool para o Chelsea por 2 a 1, no último sábado, Mario Balotelli está concentrado com a seleção italiana. Perguntado sobre o assunto, o técnico da seleção, Antonio Conte, foi claro: "Balotelli é como qualquer outro jogador e deve ser tratado como tal".

O treinador, que disse não gostar de fazer comparações nem comentar a respeito dos clubes por onde passou, afirmou que há um exagero nas notícias sobre o atacante, e que ele tem o direito de fazer o que quiser em seu tempo de folga. "Eu não sou de falar sobre os outros clubes, mas sei que quando estava na Juventus, após o fim da partida, todos os jogadores estavam livres para fazer o que bem entendiam. A não ser que haja alguma outra partida em dois ou três dias. O problema é que as pessoas tendem a exagerar quando o assunto é Balotelli. Agora ele está aqui e eu vou julga-lo de acordo com suas performances".

A situação do craque italiano em seu clube não é confortável. Ele tem apenas dois gols marcados nas 14 partidas já disputadas com a camisa do Liverpool. No Campeonato Inglês, ainda não marcou. A fase ruim desperta dúvidas sobre a sua convocação. "Balotelli é titular no Liverpool. Eu fui forçado a chamar jogadores que não estão entre os 11 de suas equipes, penso que essa é uma razão suficiente para chamá-lo", completou.

Pela primeira vez na equipe desde a Copa, quando a Itália foi eliminada ainda na frase de grupos, Balotelli poderá mostrar seu valor ao treinador. "De certo modo, será bom ele estar aqui em um momento não tão bom de sua carreira. Eu creio que ele vai se entregar de alma para a seleção italiana e teremos uma oportunidade de julga-lo e ver como ele responde a esse tipo de pressão". A primeira prova de Balotelli acontece no próximo domingo, 16, quando o time enfrenta a Croácia nas Eliminatórias da Eurocopa 2016.