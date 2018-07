Balotelli estreia pelo Nice com dois gols e vitória sobre Olympique de Marselha

Balotelli não fazia dois gols no mesmo jogo desde 2013, quando ainda atuava pelo Milan e era constantemente convocado para a seleção italiana. Após a Copa do Mundo de 2014, foi contratado pelo Liverpool, mas foi pouco aproveitado pelo time inglês e acabou emprestado à equipe de Milão novamente antes de se transferir ao Nice.

Com a vitória, o Nice chegou a 10 pontos no Campeonato Francês, invicto na competição e empatado com o Monaco, mas no segundo lugar por conta dos critérios de desempate. Já o Olympique de Marselha estacionou nos quatro pontos, na 14.ª colocação.

Neste domingo, Balotelli abriu o placar logo no início da partida, aos sete minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti com paradinha. Os visitantes, no entanto, buscaram o empate com Thauvin aos 14.

Já na segunda etapa, aos 27 minutos, Gomis cobrou penalidade e colocou o Olympique de Marselha na frente. No entanto, aos 33, Balotelli apareceu para completar cruzamento de cabeça e igualar o marcador novamente. Já nos minutos finais, aos 42, Cyprien garantiu a vitória para o Nice.

Ao final da partida, Balotelli foi apontado como o nome do jogo e mostrou que pode cumprir a promessa que fez aos torcedores. Com a saída do sueco Ibrahimovic do Paris Saint-Germain, o italiano avisou que seria o principal destaque do Campeonato Francês na temporada.