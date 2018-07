Balotelli faz de pênalti e Milan só empata com Cagliari

Com o resultado, o Milan chegou aos 41 pontos e ocupa a quarta colocação, com três a menos do que a Lazio, que apenas empatou com Napoli, em casa, no sábado. Ameaçado, o Cagliari permanece na zona da degola do Campeonato Italiano, em 16º lugar, com 25 pontos.

No jogo deste domingo, o Cagliari abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Ibarbo, de cabeça, após cobrança de falta. Na etapa final, o Milan arrancou o empate depois de Astori, que foi expulso, cometer pênalti em Balotelli. O próprio atacante converteu a cobrança aos 37 minutos e agora soma três gols em duas partidas pelo Milan.

Na luta por uma vaga na próxima Liga Europa, a Udinese venceu o Torino por 1 a 0, com gol de Pereyra, e chegou aos 36 pontos na sexta posição. Já a nona colocada Roma perdeu por 3 a 1 para a Sampdoria, que triunfou com gols de Estigarribia, Sansone e Icardi. Lamela fez o gol do time visitante.

Também neste domingo, Palermo e Pescara empataram por 1 a 1 e estão na zona de rebaixamento. Atalanta e Catania não saíram do 0 a 0, assim como Parma e Genoa. Bologna e o vice-lanterna Siena ficaram no 1 a 1.