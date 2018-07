Balotelli faz de pênalti e Milan só empata com Cagliari pelo Italiano

O Milan desperdiçou neste domingo uma boa oportunidade de se aproximar da Lazio na luta pela vaga do futebol italiano na fase preliminar da próxima Copa dos Campeões. Neste domingo, fora de casa, a equipe apenas empatou por 1 a 1 com o Cagliari, que luta contra o rebaixamento, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, o Milan chegou aos 41 pontos e ocupa a quarta colocação, com três a menos do que a Lazio, que apenas empatou com Napoli, em casa, no sábado. Ameaçado, o Cagliari permanece na zona da degola do Campeonato Italiano, em 16º lugar, com 25 pontos.

No jogo deste domingo, o Cagliari abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Ibarbo, de cabeça, após cobrança de falta. Na etapa final, o Milan arrancou o empate depois de Astori, que foi expulso, cometer pênalti em Balotelli. O próprio atacante converteu a cobrança aos 37 minutos e agora soma três gols em duas partidas pelo Milan.

Na luta por uma vaga na próxima Liga Europa, a Udinese venceu o Torino por 1 a 0, com gol de Pereyra, e chegou aos 36 pontos na sexta posição. Já a nona colocada Roma perdeu por 3 a 1 para a Sampdoria, que triunfou com gols de Estigarribia, Sansone e Icardi. Lamela fez o gol do time visitante.

Também neste domingo, Palermo e Pescara empataram por 1 a 1 e estão na zona de rebaixamento. Atalanta e Catania não saíram do 0 a 0, assim como Parma e Genoa. Bologna e o vice-lanterna Siena ficaram no 1 a 1.