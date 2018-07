Balotelli fica fora da primeira convocação de Conte na Itália

O atacante Mario Balotelli ficou fora da primeira lista de convocados de Antonio Conte no comando da seleção da Itália. Adquirido por 16 milhões de libras (aproximadamente R$ 59 milhões) pelo Liverpool junto ao Milan nos últimos dias, Balotelli não foi incluído na relação de 27 jogadores para o amistoso de quinta-feira com a Holanda e para a estreia nas Eliminatórias da Eurocopa, cinco dias depois, diante da Noruega.

Balotelli está suspenso da partida classificatória por ter recebido dois cartões amarelos na Copa do Mundo. Porém, o meio-campista Claudio Marchisio, da Juventus, também cumprirá gancho no confronto com os noruegueses, mas mesmo assim foi chamado neste sábado.

Conte convocou seis atacantes, incluindo Stephan El Shaarawy, ex-companheiro de Balotelli no Milan. Ciro Immobile foi o único atacante selecionado que foi para a Copa do Mundo deste ano. A lista conta com Pablo Osvaldo, que se destacou nos amistosos da pré-temporada, e Simone Zaza, de 23 anos, do Sassuolo. Foi a primeira vez que ele foi convocado para a seleção.

Balotelli teve uma Copa do Mundo decepcionante, assim como a seleção da Itália, que caiu na fase de grupos. Agora, ele e mais oito jogadores que participaram do Mundial não foram lembrados por Conte. Alguns deles, no entanto, estão lesionados.

A maioria do grupo se apresentará no centro de treinamentos de Coverciano, nos arredores de Florença, na noite deste domingo. Os jogadores do Paris Saint-Germain Salvatore Sirigu e Marco Verratti chegarão na manhã segunda-feira, enquanto Mattia Destro só se apresentará na terça-feira por motivos pessoais. Conte comandará o seu primeiro treino na próxima segunda-feira.

Confira a lista de convocados da seleção da Itália:

Goleiros: Gianluigi Buffon (Juventus), Daniele Padelli (Torino), Mattia Perin (Genoa), Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain).

Defensores: Davide Astori (Roma), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Gabriel Paletta (Parma), Andrea Ranocchia (Inter de Milão).

Meio-campistas: Antonio Candreva (Lazio), Matteo Darmian (Torino), Daniele De Rossi (Roma), Mattia De Sciglio (Milan), Alessandro Florenzi (Roma), Emanuele Giaccherini (Sunderland), Christian Maggio (Napoli), Claudio Marchisio (Juventus), Marco Parolo (Parma), Manuel Pasqual (Fiorentina), Andrea Poli (Milan), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Atacantes: Mattia Destro (Roma), Stephen El Shaarawy (Milan), Sebastian Giovinco (Juventus), Ciro Immobile (Borussia Dortmund), Pablo Osvaldo (Inter de Milão), Simone Zaza (Sassuolo).