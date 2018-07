Balotelli fica fora de excursão do Liverpool e pode deixar o clube

O atacante Mario Balotelli pode estar de saída do Liverpool. O polêmico jogador italiano não foi incluído na lista de 30 jogadores para a excursão do clube inglês em sua pré-temporada por Tailândia, Austrália e Malásia, aumentando as dúvidas sobre o seu futuro na equipe.

Balotelli teve uma primeira temporada decepcionante no Liverpool após ser contratado junto ao Milan, tendo marcar apenas um gol em 16 jogos no Campeonato Inglês. Além disso, após o fim da temporada, o time reforçou o seu ataque com as chegadas de Danny Ings e do brasileiro Roberto Firmino.

O italiano vai continuar treinando durante a pré-temporada na Inglaterra, assim como Fabio Borini e José Enrique, que não foram relacionados para a excursão pelo técnico Brendan Rodrgers.

Raheem Sterling foi incluído ma lista de relacionados do Liverpool, embora não tenha comparecido aos treinos de quarta e quinta-feira, alegando estar doente. O jogador teria sido alvo de duas propostas rejeitadas do Manchester City.