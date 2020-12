Balotelli frustra o Vasco e acerta com clube da segunda divisão da Itália

Especulado no Vasco pelo candidato a presidente Leven Siano - que chegou a comemorar um possível acerto em vídeos publicados nas redes sociais na semana passada -, o atacante italiano Mario Balotelli resolveu ficar em seu país. O jogador de 30 anos é o novo reforço do Monza, clube da segunda divisão da Itália, e seu contrato vai até o final desta temporada, em junho de 2021.

Balotelli chega ao clube do norte da Itália, perto de Milão, sem custos. O atacante não entra em campo desde o dia 9 de março, ainda antes da pausa do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus. Ele estava sem clube desde que deixou o Brescia, em julho deste ano.

No Monza, Balotelli reencontrará alguns conhecidos. Ex-primeiro ministro italiano e antigo dono do Milan, Silvio Berlusconi é o proprietário do clube, que conta também com Adriano Galliani como diretor da equipe. Em campo, outro companheiro dos tempos de Milão é o atacante ganês Kevin-Prince Boateng, de 33 anos. Além disso, recentemente o time contratou o lateral-esquerdo brasileiro Carlos Augusto junto ao Corinthians.

O novo clube do ex-jogador da seleção italiana atualmente ocupa a nona posição da Série B, a seis pontos da liderança. O Monza será o oitavo clube da carreira do atacante, que foi revelado pela Inter de Milão e passou por Manchester City, Milan, Liverpool, Nice e Olympique de Marselha antes de chegar ao Brescia.

Neste último time em que passou, Balotelli entrou em campo 19 vezes e marcou cinco gols. Problemas por faltar a treinamentos fizeram com que o Brescia rescindisse o contrato, que iria até 2023.